NEWS | Di Battista resta a Cuba: come sta dopo l'operazione
08.09.2026 11:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Alessandro Di Battista resta ricoverato in terapia intensiva all’Avana dopo l’intervento chirurgico d’urgenza al quale è stato sottoposto il 5 settembre. L’operazione, come riporta Adnkronos, sarebbe riuscita ma bisognerà attendere il decorso post-operatorio per capire meglio la situazione. Al momento Di Battista è sedato e in terapia intensiva... <<< DI BATTISTA >>>
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