NEWS | Di Battista resta a Cuba: come sta dopo l'operazione

Alessandro Di Battista resta ricoverato in terapia intensiva all’Avana dopo l’intervento chirurgico d’urgenza al quale è stato sottoposto il 5 settembre. L’operazione, come riporta Adnkronos, sarebbe riuscita ma bisognerà attendere il decorso post-operatorio per capire meglio la situazione. Al momento Di Battista è sedato e in terapia intensiva... <<< DI BATTISTA >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini