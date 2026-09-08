Udinese - Lazio, che prestazione di Belahyane! Le pagelle dei quotidiani
08.09.2026 12:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
La copertina se la sono presi Frattesi e Gudmundsson, ma la prestazione di Belahyane contro l'Udinese non passa inosservata. Il centrocampista, partito titolare visti gli infortuni di Cataldi, Rovella e Dele-Bashiru, è stato onnip'resente al centro del campo, specialmente quando si trattava di aiutare in fase difensiva. Di seguito le sue pagelle:
CORRIERE DELLO SPORT - 7
GAZZETTA DELLO SPORT - 6.5
TUTTOSPORT - 6.5
MESSAGGERO - 6.5
CORRIERE DELLA SERA - 6
REPUBBLICA - 6.5
autore
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.