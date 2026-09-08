Udinese - Lazio, che prestazione di Belahyane! Le pagelle dei quotidiani

La copertina se la sono presi Frattesi e Gudmundsson, ma la prestazione di Belahyane contro l'Udinese non passa inosservata. Il centrocampista, partito titolare visti gli infortuni di Cataldi, Rovella e Dele-Bashiru, è stato onnip'resente al centro del campo, specialmente quando si trattava di aiutare in fase difensiva. Di seguito le sue pagelle:

CORRIERE DELLO SPORT - 7

GAZZETTA DELLO SPORT - 6.5

TUTTOSPORT - 6.5

MESSAGGERO - 6.5

CORRIERE DELLA SERA - 6

REPUBBLICA - 6.5