Lazio | Gudmundsson, esordio da urlo: le sue pagelle contro l'Udinese
08.09.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Meglio di così non poteva cominciare. Che debutto per Albert Gudmundsson, subito in gol alla prima partita con la maglia della Lazio. Contro l'Udinese, infatti, l'islandese è subentrato nel secondo tempo al posto di Frattesi e ha realizzato la rete decisiva per la vittoria in rimonta. Un inizio da sogno per uno degli ultimi arrivati dal mercato. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
IL CORRIERE DELLO SPORT - 7;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 7;
TUTTOSPORT - 7;
IL MESSAGGERO - 7;
IL CORRIERE DELLA SERA - 7;
LA REPUBBLICA - 7,5.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.