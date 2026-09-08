Lazio, Gattuso si congratula con l'arbitro: "Il calcio ha bisogno di..."

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Dopo la vittoria della Lazio contro l'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa Gennaro Gattuso che ha commentato il match, soffermandosi anche sulla direzione arbitrale.

"Voglio fare i complimenti all'arbitro. Il calcio italiano aveva bisogno di non vedere più sceneggiate, perdite di tempo dai rinvii dei portieri. L'anno scorso facevo il CT, andavo in giro, ho visto partite in cui in 90' non si vedevano tiri in porta. Complimenti a chi sta gestendo questa roba qua, che mi piace molto, è un bene per il nostro calcio".