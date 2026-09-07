Lazio, Rovella esulta e omaggia i compagni: "Che squadra!" - FOTO

Lazio a punteggio pieno. Tre su tre in campionato per la squadra di Gattuso, che dopo il Bologna e il Genoa ha battuto anche l'Udinese. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson, che hanno rimontato il vantaggio iniziale di Karlstrom. Ora i biancocelesti si trovano a nove punti in classifica, al pari di Inter e Roma. Da lontano perché infortunato, Rovella ha esultato per il terzo successo consecutivo: "Che squadra", ha scritto su Instagram. Di seguito il post.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03