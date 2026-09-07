Udinese - Lazio, la società festeggia: "Vittoria pazza!" - FT

La Lazio non sbaglia e dopo le vittorie contro Bologna e Genoa batte anche l’Udinese, questa volta in rimonta.

La sfida del Bluenergy Stadium si era messa nel peggiore dei modi per la squadra di Gattuso sotto dopo la rete di Karlström nella ripresa. I biancocelesti però non hanno mollato e prima hanno trovato il pari con Frattesi e poi hanno completato la rimonta con il primo gol in biancoceleste di Guðmundsson.

Al termine del match anche la società ha festeggiato sui social con un post e la frase: “Vittoria pazza!”.