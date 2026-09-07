Udinese - Lazio, Pinamonti la "novità" di formazione: è la prima da titolare

La Lazio è impegnata sul campo dell’Udinese, il match è valido per il posticipo della terza giornata di Serie A. Gattuso è stato costretto a rivedere un po’ la formazione e nell’undici titolare c’è una “novità”. Si tratta di Pinamonti che ha già debuttato con la maglia biancoceleste contro il Genoa, ma è la prima volta che scende in campo da titolare con questa maglia. L’ex Sassuolo è arrivato nella Capitale negli ultimi giorni di mercato.

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