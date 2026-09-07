Ex Lazio | Guendouzi, il Fenerbahce fa ricorso alla UEFA per la squalifica

Fonte: Tuttomercatoweb.com

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Il Fenerbahçe non intende accettare senza reagire la sanzione inflitta dalla UEFA a Matteo Guendouzi dopo gli episodi verificatisi nella gara di ritorno contro il Lione, valida per il turno preliminare di Champions League.

L'ex centrocampista della Lazio è stato punito dall’organo disciplinare europeo con una multa da 50 mila euro e una squalifica di quattro partite, dopo aver risposto alle provocazioni e agli insulti arrivati dagli spalti del Groupama Stadium. La UEFA aveva inoltre specificato che due delle quattro giornate di stop sarebbero state sospese con un periodo di prova della durata di un anno. Una decisione che ha spinto il club turco a presentare immediatamente ricorso: secondo quanto riportato dal quotidiano FotoMaç, il Fenerbahçe ha depositato un’istanza presso la Commissione d’Appello UEFA con l’obiettivo di ottenere una riduzione della sanzione nei confronti del centrocampista classe 1999.

Ora toccherà alla UEFA valutare se confermare la decisione iniziale oppure accogliere, almeno parzialmente, la richiesta della società turca. Nel frattempo, Guendouzi rischia di saltare gli impegni europei contro Roma e Aston Villa, gare nelle quali il Fenerbahçe dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi più importanti. Il centrocampista francese ha già disputato 10 partite in questa stagione e rappresenta un punto fermo della formazione turca.