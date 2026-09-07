NEWS | Roma, crolla il solaio di una palazzina: estratte vive quattro persone

Paura nella Capitale quando, questa mattina torno alle 10.30, è crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione in via Cola di Rienzo nel quartiere Prati dove è collocato un negozio della North Face. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno estratto vive quattro persone dalle macerie che sarebbero in buone condizioni... <<< ROMA >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini