Lazio, altra trasferta da sold out: la Curva risponde presente a Udine

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RASSEGNA STAMPA - Stasera a Udine saranno circa 2.400 i laziali presenti sugli spalti. Un numero significativo, riportato dal Corriere dello Sport, considerando la distanza e soprattutto il posticipo del lunedì sera. Dopo gli oltre 3.500 di Bologna, la tifoseria biancoceleste conferma così la propria linea: sostegno totale alla squadra in trasferta e Olimpico deserto per contestare Lotito.

Gattuso ha imparato a convivere con questa situazione, pur ammettendo il peso dell'assenza del pubblico: "Sarei ipocrita a dire che non pesa il clima ambientale. Pesa, è un dato di fatto". Il debutto casalingo contro il Genoa, con appena 6.058 spettatori, ha dato subito la misura della protesta.

Il tecnico rispetta la scelta dei tifosi, ma spera di poterli presto ritrovare all'Olimpico. Per ora, però, la distanza dalla società resta. L'ultimo botta e risposta tra Fabiani e i gruppi organizzati non ha cambiato la situazione: nessun ripensamento. E così anche a Udine sarà sold out nel settore ospiti, il secondo consecutivo della stagione.