Udinese - Lazio in numeri: amuleto Gattuso per spezzare il digiuno

RASSEGNA STAMPA - Risale al gennaio 2024 l’ultima vittoria della Lazio contro l’Udinese. Da allora per i biancocelesti sono arrivati tre pareggi e due sconfitte. In vista della gara valida per la terza giornata di Serie A, però, ci sarà almeno un amuleto in più a cui affidarsi.

Nel corso della propria carriera, infatti Gattuso non ha mai perso contro l’Udinese: l’attuale allenatore della Lazio in sei confronti andati in scena finora ha portato a casa quattro vittorie e due pareggi. Dovesse arrivare un altro successo, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, arriverebbe la terza vittoria nelle prime tre giornate, traguardo già raggiunto nel 2012 con Petkovic contro Palermo, Atalanta e Chievo e raggiunto in passato anche nel 1974 con Maestrelli.

Non solo: ci sarà infatti anche un’arma in più, guardando i numeri degli interpreti in campo. Sono cinque ciascuno i gol segnati da Frattesi e Pinamonti contro l’Udinese tra i professionisti, rendendo la squadra bianconera la vittima preferita di entrambi. L’attaccante della Lazio inoltre proprio contro i friulani segnò il primo gol nel 2012 con la Primavera dell’Inter. Numeri a cui spera di affidarsi Gattuso nel match del Bluenergy Stadium.