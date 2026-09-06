Lazio, Gattuso su Frattesi: "Lui è qui perché l'ha voluto. Va ringraziato e..."

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Nel corso dell'intervista concessa ai cronisti in occasione del media day, Gattuso è tornato anche sul mercato e sul trasferimento di Frattesi arrivato in estate dall'Inter. Il tecnico biancoceleste ha specificato: “Io non ho convinto nessuno. Frattesi se è venuto alla Lazio lo ha fatto perché l’ha voluto lui e la società ha fatto di tutto per portarlo. Io posso dire tante cose, posso parlare".

Proseguendo, ha aggiunto: "Con lui ho un bellissimo rapporto, ho avuto la possibilità di allenarlo in Nazionale ed è nata una bellissima nazionale. Ogni volta che c’era il raduno parlavo spesso con lui e della sua situazione. I ringraziamenti vanno fatti a lui e al club che ha fatto di tutto per riportarlo a casa sua”.

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