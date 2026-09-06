Sarri: "Olimpico? Contro la Lazio mi farà effetto, ma contro la Roma..."
Maurizio Sarri non dimentica la Lazio. Il tecnico dell'Atalanta, dopo la sconfitta rimediata all'OIimpico contro la Roma, ha parlato anche delle sue sensazioni visti anche i fischi al momento della lettura delle formazioni arrivati dai tifosi giallorossi. Fischi inevitabili visto il suo lungo passato in biancoceleste.
Il mister, che ha parlato di arrabbiatura di tipo 9 per come è maturata la sconfitta sulle sponde del Tevere, ha dichiarato di non sentirsi particolarmente emozionato o agitato ad affrontare la Roma all'Olimpico. Il motivo lo ha spiegato in maniera dettagliata ai giornalisti, ecco le sue parole:
«Mi sono sentito a mio agio perché ero nella mia panchina abituale: se fossi stato sull'altra, molto probabilmente non mi sarei sentito a mio agio. Invece la Roma ha sempre preso quella panchina e io ero nella mia, una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi, come ho già detto, se gioco a Roma contro la Lazio posso avere sensazioni diverse: contro la Roma, dal punto di vista emotivo, è una partita a come le altre. Dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello».