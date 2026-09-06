Sarri: "Olimpico? Contro la Lazio mi farà effetto, ma contro la Roma..."

06.09.2026 11:00 di  Antoniomaria Pietoso  Twitter:    vedi letture
Sarri: "Olimpico? Contro la Lazio mi farà effetto, ma contro la Roma..."
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Maurizio Sarri non dimentica la Lazio. Il tecnico dell'Atalanta, dopo la sconfitta rimediata all'OIimpico contro la Roma, ha parlato anche delle sue sensazioni visti anche i fischi al momento della lettura delle formazioni arrivati dai tifosi giallorossi. Fischi inevitabili visto il suo lungo passato in biancoceleste. 

Il mister, che ha parlato di arrabbiatura di tipo 9 per come è maturata la sconfitta sulle sponde del Tevere, ha dichiarato di non sentirsi particolarmente emozionato o agitato ad affrontare la Roma all'Olimpico. Il motivo lo ha spiegato in maniera dettagliata ai giornalisti, ecco le sue parole:

«Mi sono sentito a mio agio perché ero nella mia panchina abituale: se fossi stato sull'altra, molto probabilmente non mi sarei sentito a mio agio. Invece la Roma ha sempre preso quella panchina e io  ero nella mia, una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi, come ho già detto, se gioco a Roma contro la Lazio posso avere sensazioni diverse: contro la Roma, dal punto di vista emotivo, è una partita a come le altre. Dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello».

Antoniomaria Pietoso
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Antoniomaria Pietoso
Giornalista pubblicista dal 2007, laziale dalla nascita. Bilancia ascendente scorpione, dimentico di rispondere spesso ma abbiate fiducia prima o poi recupero tutto. Scrivere è l'unica cosa che mi riesce bene.