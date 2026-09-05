Ferrari, flop totale a Monza con Leclerc e Hamilton? E' il contrario! Ecco perché...

05.09.2026 18:18 di  Giovanni Parterioli   vedi letture
by courtesy of Pirelli
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La Ferrari sta venendo aspramente criticata dopo le qualifiche del Gran Premio di Monza di Formula 1. Con Leclerc 4° e Hamilton 5°, tra l'altro entrambi a rischio in Q2 eliminazione e salvi per un soffio, ci si aspettava di vederli lottare in prima fila. Non è stato cosi. Dunque sono piovute tante critiche, ma è arrivata anche un'analisi dettagliata di come invece si debba essere contenti di questo sabato. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI, QUALIFICA MONZA <<<