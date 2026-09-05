Lazio, contro il Milan sarà un Olimpico rossonero. E la società ci spera

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RASSEGNA STAMPA - Il 12 settembre, allo Stadio Olimpico, andrà in scena la sfida tra Lazio e Milan. Una vera e propria trasferta per i biancocelesti, visti i numeri sugli spalti. Considerando lo sciopero dei tifosi laziali, quelli della controparte saranno sicuramente più numerosi. Uno scenario in cui la società spera. Secondo quanto riportato da La Repubblica, si prospettano circa 15 mila tifosi milanisti all'Olimpico. Nei settori popolari il costo del biglietto è di 45 euro, la società vuole sfruttare l'evento per incassare il più possibile. Grazie ai tifosi del Milan, ovviamente.