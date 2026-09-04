Roma, tegola per Gasperini: si ferma un attaccante
La terza giornata di Serie A vede in programma tre sfide di cartello e tra queste, rientra anche Roma - Atalanta. Un confronto interessante non solo tra Sarri e Gasperini, ma anche tra le due compagini. L'appuntamento è in programma per sabato 5 settembre alle 20:45, ma alla vigilia non arrivano buone notizie per il tecnico dei giallorossi.
Problemi in attacco, l'ex allenatore della Dea sarà costretto a fare a meno di Dybala che è stato fermato nelle ultime ore da un affaticamento muscolare. Gasperini lo lascerà a riposo anche per non rischiare in ottica della sfida di Champions League contro il Fenerbahce.
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