Lazio, retroscena Romagnoli: rinuncia a tre stipendi per l’addio

Dall’inverno all’estate cambiano le temperature non gli scenari. Se tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio non si era concretizzato il passaggio di Romagnoli in Qatar, sette mesi più tardi l’addio si concretizza ma con le stesse rinunce richieste in passato. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, per ottenere il via libera dalla Lazio il centrale ha dovuto rinunciare a tre mensilità, che saranno probabilmente riconosciute al giocatore dall'Al-Sadd.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele