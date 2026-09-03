Lazio, caso Pellegrini: fuori lista nonostante lo slot libero. Cosa è successo

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha diramato la lista ufficiale per la Serie A e la decisione di escludere Patric, infortunato, ma soprattutto Luca Pellegrini sta facendo discutere.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, nonostante due slot restino liberi la società ha deciso di non inserire il terzino con la speranza che possa trovare entro domani sera una sistemazione in Turchia.

Già un mese fa la società aveva detto al calciatore di iniziare a guardarsi intorno perché non rientrava nei piani di Gattuso ma di fatto nulla si è mosso.

Certo le liste potranno essere modificate più avanti ma per il momento non sembra esserci margine per ricucire quello che è un vero e proprio strappo tra la società e il calciatore che, tra l’altro, è furioso e non vuole muoversi da Roma.

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