Lazio, ora è tempo di Pinamonti: le richieste di Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Il mercato è finito e la Lazio è pronta a ripartire con un attacco nuovo di zecca. Via Dia e Ratkov, dentro Pinamonti e Gudmundsson che fanno parte di un pacchetto offensivo completamente rinnovato.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Pinamonti di fatto sostituisce in un colpo solo Dia e Ratkov i cui gol sembravano essere davvero una chimera. Pinamonti sa che deve giocarsi tutto e Gattuso si aspetta moltissimo da lui: non solo che la metta in porta ma anche che sia pressante e determinante.

A Pina si è aggiunto anche Gudmundsson che Gattuso potrebbe utilizzare da vice Zaccagni o da falso 9. A sinistra c’è un buco da coprire e a farlo sarà Noslin che quindi giocherà da finto centravanti.

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