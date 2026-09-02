Lazio, Raiola su Romagnoli: "L'aria si era fatta pesante..."

In occasione della partenza di Alessio Romagnoli per il Qatar, da Ciampino è intervenuto ai microfoni dei cronisti presente il suo procuratore Vincenzo Raiola che ha spiegato lo stato d'animo del giocatore.

"Finalmente siamo riusciti a chiudere. Siamo tutti contenti, alla Lazio era finito il suo percorso. E' dispiaciuto perché è tifoso laziale, ma come tutte le cose c' è un passaggio. Ha fatto il suo percorso, adesso bisogna farne un altro, purtroppo lontano da Roma, ma con la voglia di gettarsi in un nuovo progetto e fare sempre il massimo come ha sempre fatto. Darà il massimo anche in Qatar".

"Come ha vissuto l'estate? A gennaio era stato un momento difificle perché è saltato alla fine, ma lui ha risposto sempre presente. Da professionista ha subito resettato e si è messo a disposizione. Da quest'anno l'aria era diventa più pesante, era in una situazione neanche bella per il giocatore che è stato per la Lazio. Lascia un pezzo di cuore".