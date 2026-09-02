Lazio | "Il gioco di Gattuso mi ha ispirato": parla Gudmundsson

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Parla Albert Gudmundsson. Ai microfoni ufficiali della Lazio, l'islandese ha spiegato il motivo per cui ha scelto di trasferirsi in biancoceleste. Tra le motivazioni principali c'è anche la presenza di Gattuso in panchina. Di seguito le sue parole: "La presenza di Gattuso ha influenzato la mia decisione, l'anno scorso era il ct della Nazionale. Ho già seguito le prime due partite della Lazio, come anche dell'Italia prima. Mi ha ispirato il suo modo di giocare, non vedo l'ora di lavorare con lui e di fare il mio dovere".