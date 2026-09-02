Ferrari, delirio a Milano per Hamilton e Leclerc: Vasseur intanto fa sognare

Mentre la Ferrari al Duomo faceva impazzire migliaia di tifosi dal vivo con le dichiarazioni di Hamilton e Leclerc , è il team principal Frederic Vasseur, con le sue parole da Maranello a far sognare in vista di Monza. Arrivano infatti importanti novità sulla Ferrari, indiscrezioni confermate dal numero uno della Ferrari che non si tira indietro e parla apertamente di speranze. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, MONZA SF-26 <<<