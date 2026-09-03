Lazio, anche a Udine sarà esodo biancoceleste: i numeri
RASSEGNA STAMPA - Si è chiuso il calciomercato della Lazio mentre, prosegue, la riapertura della campagna abbonamenti che si sta rivelando un flop.
Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo dopo la prima fase di vendita gli abbonati erano circa 4.000 e, dopo la seconda fase, ad oggi sono stati staccati appena un centinaio di tagliandi. Un dato che certo non stupisce vista la contestazione nei confronti della società ma che fa effetto se si prendono in considerazione i numeri in trasferta.
La Lazio sfiderà l’Udinese nella prossima sfida di campionato e sono già 2.000 i tagliandi venduti per il settore ospiti. L’ennesima dimostrazione di come i tifosi, lontano dall’Olimpico, vogliano far sentire la loro presenza alla squadra.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.