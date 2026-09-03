Lazio, i tagli proseguono: la cessione di Romagnoli alleggerisce il bilancio
03.09.2026 09:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Via i nomi più pesanti, via gli stipendi più alti. La politica di risparmio della Lazio è proseguita anche dopo la chiusura del mercato italiano.
La cessione di Romagnoli in Qatar, oltre all’inevitabile indebolimento tecnico, ha permesso al club di alleggerire ulteriormente il bilancio: circa 5 milioni lordi, ovvero gli stipendi che il difensore avrebbe percepito fino alla scadenza naturale del contratto nel giugno 2027.
Una cifra che, riporta il Corriere dello Sport, si aggiunge ai circa 10 milioni già risparmiati con gli addii di Pedro, Basic e Hysaj. Un alleggerimento importante per provare a ridurre il costo del lavoro allargato e avvicinarsi alla soglia del 70% fissata dalla società.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.