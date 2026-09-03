Lazio, posti liberi in lista: si guarda al mercato degli svincolati?

RASSEGNA STAMPA - Le esclusioni di Pellegrini e Patric lasciano liberi due slot over in lista. I due potrebbero rientrare e occuparli, oppure la società potrebbe guardarsi intorno, seppur al momento, spiega il Messaggero, non ne senta la necessità.

Il mercato degli svincolati è sempre aperto e quest'anno propone diversi nomi importanti: pensando anche all'emergenza centrocampo, ad esempio sarebbe libero il 33enne Marcelo Brozovic.

Fra i difensori, tra i tanti, troviamo Francesco Acerbi (che si è lasciato malissimo con l'ambiente biancoceleste), l'ex Real David Alaba e il solito Diogo Leite: il 27enne già a gennaio è stato vicino alla Lazio proprio per raccogliere l'eredità di Romagnoli, ma Fabiani non ha mai concluso l'affare.