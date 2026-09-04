Marchegiani e lo scudetto con la Lazio: “Che affetto dai tifosi, io in debito”

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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista sulle colonne del Corriere dello Sport per Luca Marchegiani. L’ex portiere della Lazio oggi è opinionista Sky e scherza sul doppio ruolo: “Rispetto al portiere è un compito senz’altro più facile e poi mi diverto molto, mi piace cercare di ridare al calcio un po’ di tutto quello che ho avuto”.

Impossibile però non pensare a quanto dato in particolare ai tifosi della Lazio a cavallo del nuovo millennio. Eppure la visione di Marchegiani è differente: “Ma no, lì avevo sicuramente preso!”.

E ancora: “Quello scudetto è una vittoria di tutti, certo, ma soprattutto nostra. Sono felice se i tifosi pensano che io ho dato qualcosa ma sono convinto di aver più avuto da loro, dal loro affetto: mi sento in debito”.