Roma, Gasperini che fai? Cita Higuain per Malen e dimentica Immobile
04.09.2026 11:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Nuovo inciampo di Gian Piero Gasperini durante un’intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport. L’attuale allenatore della Roma viene interrogato tra le altre cose sulle potenzialità di Malen.
La risposta di Gasperini punta al traguardo massimo: “Se insidia il record dei 36 di Higuain, non mi sorprende”. Peccato, però, che all’appello manchi qualcuno.
Il record di Higuain è stato poi pareggiato da Ciro Immobile con la maglia della Lazio nella stagione della Scarpa d’Oro. Una dimenticanza probabilmente non voluta, ma che sicuramente non cancella uno storico traguardo raggiunto dall’ex capitano biancoceleste.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.