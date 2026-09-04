Romagnoli dice addio alla Lazio: il saluto di Cataldi e Pellegrini - FOTO

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Alessio Romagnoli, dopo un anno decisamente tormentato, ha detto addio alla Lazio. Come detto dal calciatore stesso, tifoso laziale da sempre, è stato l'epilogo che non avrebbe mai voluto. E proprio altri due laziali si sono esposti sui social per salutarlo: si tratta di Danilo Cataldi, anche lui costretto a lasciare il club nelle scorse stagioni per alcune frizioni con la società prima di riuscire a tornare stabilmente, e di Luca Pellegrini, attualmente fuori rosa proprio per scelta societaria. Di seguito le foto postate dai calciatori: