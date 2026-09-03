Lazio, tre slot liberi (più uno) in lista: sostituzioni e svincolati, il regolamento

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

Ufficializzato definitivamente dalla Lazio l’elenco di calciatori che prenderanno parte a questa prima parte di stagione di Serie A. Dall’esclusione minacciata a Cancellieri, poi regolarmente in lista, a quella di Pellegrini, rimasto fuori insieme a Patric nonostante ci fosse potenzialmente posto per entrambi. Sono infatti ben tre i posti liberi nella lista Over, a cui se ne aggiunge uno tra gli slot dei calciatori cresciuti nel vivaio biancoceleste. Ma come è composta la lista e cosa succederà a chi è stato escluso?

Sono trenta i calciatori che la Lazio ha comunicato di aver inserito in lista. Di questi, non occupano slot tutti quei giocatori Under 23, ossia coloro che sono nati dal 1 gennaio 2004 in poi. In questo elenco figurano nove calciatori: dai portieri Motta e Renzetti fino a Serra, passando per Filipe e Ricardo Bordon, Belahyane, Przyborek, Galassi e Farcomeni. Dei 21 rimanenti, 3 fanno parte dei giocatori formati nel club e si tratta di Furlanetto, Floriani Mussolini e Cataldi. Non rientra in questo elenco Frattesi, che ha lasciato la Lazio a 15 anni appena compiuti: il centrocampista rientra invece nel gruppo di 6 biancocelesti che rientrano tra i formati in Italia insieme a Lazzari, Rovella, Zaccagni, Pinamonti e Cancellieri. Di questi, quattro andranno a riempire le caselle dedicate, gli altri potranno rientrare nei diciassette slot liberi insieme ai 12 calciatori della Lazio che fanno parte esclusivamente del gruppo senza vincoli: Mandas, Doekhi, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Marusic, Sutalo, Dele-Bashiru, Taylor, Isaksen, Noslin e Gudmundsson. Restano fuori invece Pellegrini e Patric.

La Lazio ha quindi lasciato liberi ben quattro slot. Uno impossibile da riempire con giocatori oggi in rosa, ossia quello dedicato a un giocatore cresciuto nel vivaio biancoceleste, e tre invece negli slot senza vincoli. Attenzione, allora: Luca Pellegrini e Patric potranno rientrare in lista in qualsiasi momento della stagione andando a occupare gli slot liberi. Stesso discorso per quanto riguarda eventuali svincolati. In entrambi i casi si potrebbe provvedere all’inserimento senza attendere il mercato e senza dover tagliare nessuno.