Lazio, Frattesi sul ritorno: "Vengo da un anno difficile e ho capito che..."

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Intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello, Davide Frattesi ha spiegato il motivo per cui ha accettato la Lazio come nuova piazza.

"Quanto mi può dare la Lazio? Tanto perché è una società importnate, bisogna ambire al massimo. Personalmente dopo l'ultimo anno difficile per me, credo sia il posto giusto per rilanciarmi e cercare di alzare un po' l'asticella e puntare traguardi importanti qui. L'ultimo anno sono stato male anche di testa. Me lo diceva la mia ragazza, i soldi non sono fondamentali, le cose importanti sono altre. Certo uno non guadagna 2 euro all'ora. Tutto quello che ho in banca per rivedere mia nonna per 5 minuti".