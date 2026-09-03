Lazio, Fabiani lancia un appello ai tifosi: "I ragazzi hanno bisogno di voi. So quanto..."

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A margine delle conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti, ha preso la parola Fabiani - il direttore sportivo della Lazio - che ha voluto fare un appello ai tifosi. Le sue parole: "Faccio un appello a tutti i tifosi: al di là delle ragioni, su cui non entro nel merito, vi dico che questi ragazzi hanno bisogno di voi. Vivono per i tifosi e gioire sotto la Curva e non solo. So quanto ci stanno male anche i tifosi a non venire allo stadio. Credo che nella vita a volta fare un passo indietro significhi farne due in avanti. Poi ripeto, non voglio entrare nel merito dei perché e per come".

"Il calcio deve rimanere calcio e bisogna rimanere nel rettangolo di gioco. Poi le altre questioni si possono discutere, si possono trovare tante formule di convivenza. Io non sono un tipo che chiede le cose per favore, ma dico al popolo laziale per favore non dovete stare vicino a Fabiani, al presidente e agli inservienti, ma state vicino a questi ragazzi. Ricordatevi che l'amore vince sempre, forse è giunto il momento di ragionare col cuore per questi ragazzi. Questi calciatori hanno scelto loro la Lazio, qualcuno ha parlato di procuratori... Io dico la verità su chi è voluto venire, non sono abituato a dire bugie, a volte ometto la totale verità per portare a casa un giocatore. Vediamo se riusciamo un po' a ricompattare l'ambiente, il binomio giocatore-tifosi è straordinario, con buon senso magari si può fare qualcosa di straordinario".

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