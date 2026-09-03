Lazio, Pinamonti e l'obiettivo Nazionale: "Lavoro per..."
03.09.2026 15:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Nella conferenza stampa di presentazionecome nuovo giocatore della Lazio tenutasi nella sala stampa di Formello, Andrea Pinamonti ha parlato anche dell'obiettivo Nazionale.
"Per un giocatore è normale che si ambisca sempre al massimo. Poi il tempo parlerà e farà capire se sono obiettivi raggiungibili o no. Lavoro sempre per raggiungere il massimo, poi vediamo quale sarà. La Nazionale è sempre un obiettivo, passando per la Lazio".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.