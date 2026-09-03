Lazio, Frattesi e la mentalità: "Non voglio fare il Messia, ma da romano..."

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Davide Frattesi, nella conferenza stampa di prestazione tenutasi a Formello, ha parlato anche della mentalità che può portare alla Lazio.

"Come società ci penseranno loro, ho trovato un impianto molto bello, all'avanguardia. Addirittura c'è il dentista, cose che a Milano non c'erano. MA non voglio fare il Messia, mi sembrerebbe esagerato. Sono le piccole cose da modificare, poi una al giorno e si migliora. Due-tre stupidaggini possono aiutarti comunque nella crescita. Cosa posso dare da romano? Mi prendono tutti in giro, dopo le ultime dichiarazioni mi mettono tutti il pane nei piatti. Proverò a portare un po' di cattiveria e sana ignoranza".