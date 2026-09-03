Lazio, Sutalo e l'intensità del gioco di Gattuso: ecco cosa ha detto

Intervenuto in conferenza stampa di presentazione nel centro sportivo di Formello, Josip Sutalo ha parlato del suo rapporto con il mister Gattuso e con quello che gli chiederà in campo. Di seguito le sue parole: "Il gioco di Gattuso? L'intensità richiesta mi ha portato a prendere un po' di tempo per prepararmi, ma ora sono pronto. So cosa l'allenatore vuole da me e gioco come mi chiede lui. Con Doekhi e Provstgaard sono buoni giocatori e ci sarà una bella competizione".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03