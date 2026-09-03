Serie A, anticipi e posticipi dall'8° alla 12° giornata: quando gioca la Lazio
La Lega ha ufficializzato il calendario con anticipi e posticipi della Serie A dall'ottava alla dodicesima giornata di Serie A. Ecco tutte le gare in programma:
SESTA GIORNATA
Genoa-Fiorentina Sabato 10/10 ore 15:00 (DAZN)
Inter-Parma Sabato 10/10 ore 18:00 (DAZN)
Napoli-Frosinone Sabato 10/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Como-Roma Domenica 11/10 ore 12:30 (DAZN)
Lazio-Monza Domenica 11/10 ore 15:00 (DAZN)
Lecce-Bologna Domenica 11/10 ore 15:00 (DAZN)
Sassuolo-Milan Domenica 11/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)
Cagliari-Juventus Domenica 11/10 ore 20:45 (DAZN)
Atalanta-Venezia Lunedì 12/10 ore 18:30 (DAZN)
Torino-Udinese Lunedì 12/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
SETTIMA GIORNATA
Frosinone-Sassuolo Venerdì 16/10 ore 18:30 (DAZN)
Monza-Cagliari Venerdì 16/10 ore 20:45 (DAZN)
Venezia-Napoli Sabato 17/10 ore 15:00 (DAZN)
Bologna-Inter Sabato 17/10 ore 18:00 (DAZN)
Roma-Genoa Sabato 17/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Udinese-Lecce Domenica 18/10 ore 12:30 (DAZN)
Fiorentina-Como Domenica 18/10 ore 15:00 (DAZN)
Milan-Atalanta Domenica 18/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)
Juventus-Lazio Domenica 18/10 ore 20:45 (DAZN)
Parma-Torino Lunedì 19/10 ore 20:45 (DAZN)
OTTAVA GIORNATA
Cagliari-Bologna Venerdì 23/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Como-Sassuolo Sabato 24/10 ore 15:00 (DAZN)
Torino-Monza Sabato 24/10 ore 15:00 (DAZN)
Napoli-Roma Sabato 24/10 ore 18:00 (DAZN)
Lazio-Parma Sabato 24/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Inter-Fiorentina Domenica 25/10 ore 12:30 (DAZN)
Atalanta-Frosinone Domenica 25/10 ore 15:00 (DAZN)
Genoa-Venezia Domenica 25/10 ore 15:00 (DAZN)
Lecce-Juventus Domenica 25/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)
Udinese-Milan Domenica 25/10 ore 20:45 (DAZN)
NONA GIORNATA
Sassuolo-Lazio Martedì 27/10 ore 18:30 (DAZN)
Roma-Cagliari Martedì 27/10 ore 20:45 (DAZN)
Torino-Como Martedì 27/10 ore 2:45 (DAZN/Sky)
Milan-Bologna Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN)
Parma-Udinese Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN)
Venezia-Inter Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN/Sky)
Genoa-Juventus Mercoledì 28/10 ore 20:45 (DAZN)
Monza-Napoli Mercoledì 28/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Frosinone-Lecce Giovedì 29/10 ore 18:30 (DAZN)
Fiorentina-Atalanta Giovedì 29/10 ore 20:45 (DAZN)
DECIMA GIORNATA
Bologna-Monza Sabato 31/10 ore 15:00 (DAZN)
Udinese-Roma Sabato 31/10 ore 18:00 (DAZN)
Milan-Inter Sabato 31/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Como-Venezia Domenica 1/11 ore 12:30 (DAZN)
Frosinone-Torino Domenica 1/11 ore 15:00 (DAZN)
Lazio-Cagliari Domenica 1/11 ore 15:00 (DAZN)
Lecce-Genoa Domenica 1/11 ore 18:00 (DAZN/Sky)
Juventus-Napoli Domenica 1/11 ore 20:45 (DAZN)
Sassuolo-Fiorentina Lunedì 2/11 ore 18:30 (DAZN/Sky)
Atalanta-Parma Lunedì 2/11 ore 20:45 (DAZN)
UNDICESIMA GIORNATA
Torino-Lecce Venerdì 6/11 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Cagliari-Frosinone Sabato 7/11 ore 15:00 (DAZN)
Venezia-Udinese Sabato 7/11 ore 15:00 (DAZN)
Parma-Bologna Sabato 7/11 ore 18:00 (DAZN)
Roma-Sassuolo Sabato 7/11 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Napoli-Lazio Domenica 8/11 ore 12:30 (DAZN)
Genoa-Milan Domenica 8/11 ore 15:00 (DAZN)
Monza-Atalanta Domenica 8/11 ore 15:00 (DAZN)
Inter-Como Domenica 8/11 ore 18:00 (DAZN/Sky)
Fiorentina-Juventus Domenica 8/11 ore 20:45 (DAZN)
DODICESIMA GIORNATA
Como-Cagliari Sabato 21/11 ore 15:00 (DAZN)
Lazio-Lecce Sabato 21/11 ore 15:00 (DAZN)
Parma-Roma Sabato 21/11 ore 18:00 (DAZN)
Napoli-Torino Sabato 21/11 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Sassuolo-Genoa Domenica 22/11 ore 12:30 (DAZN)
Milan-Frosinone Domenica 22/11 ore 15:00 (DAZN)
Bologna-Udinese Domenica 22/11 ore 18:00 (DAZN/Sky)
Atalanta-Inter Domenica 22/11 ore 20:45 (DAZN)
Monza-Frosinone Lunedì 23/11 ore 18:30 (DAZN)
Juventus-Venezia Lunedì 23/11 ore 20:45 (DAZN/Sky)