Serie A, Sky o Dazn? Dove vedere la Lazio dall'8° alla 12° giornata
03.09.2026 16:50 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lega ha ufficializzato il calendario della Serie A dall'ottava alla dodicesima giornata. Ecco dove vedere la Lazio tra Sky e Dazn:
Lazio-Monza Domenica 11/10 ore 15:00 (DAZN)
Juventus-Lazio Domenica 18/10 ore 20:45 (DAZN)
Lazio-Parma Sabato 24/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Sassuolo-Lazio Martedì 27/10 ore 18:30 (DAZN)
Lazio-Cagliari Domenica 1/11 ore 15:00 (DAZN)
Lazio-Lecce Sabato 21/11 ore 15:00 (DAZN)
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