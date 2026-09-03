Serie A, Sky o Dazn? Dove vedere la Lazio dall'8° alla 12° giornata

03.09.2026 16:50 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Serie A, Sky o Dazn? Dove vedere la Lazio dall'8° alla 12° giornata

La Lega ha ufficializzato il calendario della Serie A dall'ottava alla dodicesima giornata. Ecco dove vedere la Lazio tra Sky e Dazn:

Lazio-Monza Domenica 11/10 ore 15:00 (DAZN)

Juventus-Lazio Domenica 18/10 ore 20:45 (DAZN)

Lazio-Parma Sabato 24/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)

Sassuolo-Lazio Martedì 27/10 ore 18:30 (DAZN)

Lazio-Cagliari Domenica 1/11 ore 15:00 (DAZN)

Lazio-Lecce Sabato 21/11 ore 15:00 (DAZN)

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