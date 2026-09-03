Lazio, Cardone: "L'esclusione di Pellegrini è una scelta della società"

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L'esclusione di Pellegrini dalla lista per la Serie A è stata una doccia fredda per i tifosi e, come fa sapere Giulio Cardone a Radiosei, anche per Gattuso. La scelta, infatti, sarebbe stata da parte della società e non tecnica. Queste le parole del giornalista:

“Su Romagnoli è stato sbagliato il progetto, doveva essere il leader da far rimanere fino al termine della carriera. La Lazio ha fatto sapere che non interverrà sul mercato degli svincolati, ora Gattuso ha tre centrali, Marusic adattato e i fratelli Bordon.

Pellegrini? La Lazio ha la predisposizione a farsi male da sola, creando casi anche quando si possono evitare. Molto più che la lista ha ancora dei posti disponibili. La sua esclusione è una scelta societaria, non condivisa da Gattuso. L’allenatore reputa il giocatore importante per il gruppo, vi ho già parlato della sua amicizia con Frattesi e Pinamonti. Gattuso sta puntando molto sul gruppo, quindi sarebbe meglio evitare scelte che intaccano il gruppo stesso".