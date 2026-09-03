Lazio, Pinamonti: "Questo è il momento chiave della mia carriera..."
03.09.2026 14:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Dalla sala stampa di Formello è intervenuto Andrea Pinamonti per presentarsi come nuovo attaccante della Lazio. Il classe 1999 ha descritto questo come il momento chiave della sua carriera.
"Sì, è molto importante per me. Ho 27 anni, è un periodo dove si capisce che strada prendere nella carriera. Ho voluto fortemente la Lazio, l'ho aspettata e ho spinto tanto per essere qui. È una possibilità importante per me".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.