Lazio, Pinamonti: "Questo è il momento chiave della mia carriera..."

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Dalla sala stampa di Formello è intervenuto Andrea Pinamonti per presentarsi come nuovo attaccante della Lazio. Il classe 1999 ha descritto questo come il momento chiave della sua carriera.

"Sì, è molto importante per me. Ho 27 anni, è un periodo dove si capisce che strada prendere nella carriera. Ho voluto fortemente la Lazio, l'ho aspettata e ho spinto tanto per essere qui. È una possibilità importante per me".