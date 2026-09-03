Lazio, Pinamonti sull'assenza dei tifosi: "Sono importanti, ma..."
03.09.2026 17:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Andrea Pinamonti si è presentato al mondo Lazio intervenendo in conferenza stampa da Formello. L'attaccante italiano ha parlato anche del suo esordio in uno stadio con pochissimi tifosi presenti sugli spalti.
"L'impatto è stato positivo. Entrare in una partita complicata non era facile. I tifosi fanno parte di noi, averli è un'arma in più. Ma quando siamo in campo dobbiamo pensare alla partita e lo faremo per tutto il campionato".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.