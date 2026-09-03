Lazio, Pinamonti sull'assenza dei tifosi: "Sono importanti, ma..."

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Andrea Pinamonti si è presentato al mondo Lazio intervenendo in conferenza stampa da Formello. L'attaccante italiano ha parlato anche del suo esordio in uno stadio con pochissimi tifosi presenti sugli spalti.

"L'impatto è stato positivo. Entrare in una partita complicata non era facile. I tifosi fanno parte di noi, averli è un'arma in più. Ma quando siamo in campo dobbiamo pensare alla partita e lo faremo per tutto il campionato".