Lazio, Gudmundsson: "Gattuso mi conosce, vi dico cosa mi ha detto"

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Albert Gudmundsson è l'ultimo acquisto della Lazio, arrivato dalla Fiorentina alla fine della sessione estiva di mercato. L'ex viola si è presentato parlando in conferenza stampa a Formello e a proposito del tecnico, Gennaro Gattuso, ha detto: "Se ci ho parlato? Sì, mi vede da attaccante e da ala sinistra e destra, come centrocampista. Mi conosce come giocatore, sa dove posso giocare. Dovrà essere lui a trovare il mio posto nella squadra, dove gioco non importa. Mi interessa creare occasioni. Ho scelto la Lazio perché è un club storico, è stata una scelta semplice. Sono onorato e orgoglioso di essere qui, voglio aiutare il club a ottenere successi nei prossimi mesi e anni”.

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