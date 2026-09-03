Lazio, Fabiani sulla cessione di Ratkov: "Dinamiche interne da rispettare"

Ratkov ha lasciato la Lazio poco prima che chiudesse il mercato e sul suo trasferimento si è espresso, in conferenza stampa, il direttore sportivo biancoceleste: "Sono delle posizioni tutte momentanee. Ratkov se ti dico che sono contento sarebbe una grande bugia. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Staremo a vedere, ci sono quelli che qui hanno fatto male e altrove bene. Qui non è nato sotto una buona stella, nel precampionato ha fatto bene, le dinamiche interne e le scelte vanno rispettate. C'era il Levante, il Siviglia, lo Zenit e una squadra inglese, si vede che così scarso non è. Su Ratkov: è andato via per 1 milione, 12 gol ci sarà un altro milione, a 15 gol più 20 presenze c'è l'obbligo di riscatto a 14 milioni".

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