Lazio, Fabiani e il rapporto con Gattuso: "C'è stima, gli abbiamo affidato le chiavi"

"Con Gattuso c'è un rapporto lineare, di grande correttezza e stima reciproca". Lo ha sottolineato in conferenza stampa il ds Fabiani parlando del rapporto con il nuovo allenatore e proseguendo, ha aggiunto: "Romagnoli, signori: stiamo parlando del sesso degli angeli. Lui per due mesi ha avuto un film prospettato per far sì che ci fosse un finale che io non avrei voluto. Hanno sbagliato bottega, volevano la rescissione gratis? Tant'è che ieri si è fatta l'operazione inizialmente concordata con la società. Non è dipeso da me, Gattuso sapeva che voleva andare via, Rino ha detto che vuole giocatori contenti qui. Ha posto il veto su Cancellieri, giustamente. E noi abbiamo rinunciato a Parma, Genoa, Fiorentina, ecco perché per Gudmunsson c'è voluto più tempo.

"Quando si parla di questi ragazzi chiamati da Rino, per me è un grande orgoglio. Gattuso non ce l'ha mandato Venere o Marte, ma l'ha scelto questa società. Sono orgoglioso se uno dice vado alla Lazio perché c'è Gattuso. Noi con lui abbiamo avuto colloqui e gli abbiamo affidato le chiavi, è il nostro condottiero. Io non soffro di queste situazioni, intervengo col contagocce come avrete visto".

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