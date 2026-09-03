Lazio, Frattesi sulla partenza di Romagnoli: "Era un punto di riferimento ma..."

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Davide Frattesi è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo calciatore della Lazio. Il centrocampista ha commentato anche la partenza di Alessio Romagnoli, destinato all'Al Sadd.

"Per Alessio parla la carriera. Per tanti ragazzi era un punto di riferimento, qua c'è un bel gruppo di italiani, ma uno in carriera deve fare delle scelte. Comprensibile, lo salutiamo e gli facciamo in un bocca al lupo. Io vorrei essere un riferimento per i giovani più che altro, in poche settimane non si può diventare leader. C'è un capitano, il leader è lui".