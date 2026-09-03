Lazio, Gudmundsson pensa già al futuro: "Ecco cosa mi auguro"

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© foto di Federico De Luca 2026

“La Lazio ha mostrato interesse in passato, ho sempre sentito qualcosa di positivo per questo club ma in passato ho preso un’altra decisione", lo ha detto Gudmundsson in conferenza stampa a Formello nel giorno della sua presentazione come nuovo calciatore biancoceleste. L'ex Viola, proseguendo, ha chiarito anche le sue idee sul futuro: "Dipende da me, sono qui per far vedere ogni giorno chi sono, spero di giocare per la Lazio per altri anni”.

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