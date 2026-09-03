Lazio, Mattei: "Pellegrini? Qui decide sempre solo una persona"

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Terminato il calciomercato, è ora tempo di bilanci e di guardare al futuro, che però non appare roseo. Questo è il pensiero di Stefano Mattei, che lo ha espresso a Radiosei:

“L’obiettivo di questo mercato non era rinforzare la squadra ma ripianare un bilancio che boccheggia. L’ultima conferma è la cessione di Romagnoli, il quale ha spiegato il motivo della partenza; ha trovato sempre la porta chiusa quando si è trattato di parlare. Il futuro è tutto da decifrare e non promette nulla di buono.

Pellegrini? Ennesima conferma che in casa Lazio tutto ciò che accade dipende da una sola persona. Non c’è democrazia, c’è chi impone la sua legge e la sua decisione. Chi guadagna troppo per il presidente Lotito deve andare via. Qui la strategia è solo economica.

Sto ancora aspettando che venga comunicato il numero degli abbonati della Lazio, visto che dopo le prime notizie del Flaminio c’è stato addirittura un comunicato ufficiale”.