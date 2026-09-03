Lazio, Giordano: "Fabiani? Belle parole sui tifosi, ma le dicesse a Lotito"

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© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato dell'addio di Romagnoli alla Lazio e delle dichiarazioni in conferenza stampa del direttore sportivo Fabiani. Di seguito le parole dell'ex attaccante.

“Ho sentito Romagnoli anche dispiaciuto, poi è chiaro che quella del Qatar era una bella proposta economica. Con la buona volontà da parte di entrambe le parti, si poteva chiudere prima la questione per evitare il contraccolpo dell’ultimo giorno di mercato. Le parole di Fabiani nei confronti dei tifosi? Belle, ma mi chiedo perchè non vengano rivolte al presidente della Lazio".

"L’amore del tifoso laziale è quello di andare in trasferta e rinunciare al resto. L’amore nei confronti della squadra non è mai mancato, si è arrivati a questo perchè dopo 22 anni di infinite lotte siamo arrivati alla separazione. Pensare soltanto che sia un problema creato dai tifosi della Lazio non mi trova d’accordo. Questo stato di cose viene più dall’altra componente. Il livello della squadra, rispetto a 20 giorni fa, ha portato una bella boccata d’ossigeno. Ma il livello della squadra è più o meno lo stesso, puoi fare uno-due punti in più della scorsa stagione”.