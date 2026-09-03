Udinese, Runjaic sulla Lazio: "Lavoro fantastico, hanno investito tanto"

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Dopo la partita di Coppa Italia vinta 2-1 contro il Venezia, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di Mediaset. Oltre a commentare il successo, l'allenatore bianconero si è espresso anche sulla prossima gara di campionato contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Contro il Venezia è stata un'altra partita difficile, è una buona squadra. Mi piace il modo in cui giocano, hanno un ottimo allenatore dal mio punto di vista. Noi abbiamo la prossima partita lunedì contro la Lazio. Loro hanno fatto un lavoro fantastico, iniziato con sei punti e hanno una rosa molto forte. Hanno investito molto in nuovi giocatori. Quindi dobbiamo essere lucidi e concentrarci partita dopo partita".