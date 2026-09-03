"Ecco come mi sento": le parole di Sutalo sulle sue condizioni

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione a Formello, Josip Sutalo ha parlato delle sue condizioni fisiche. Il centrale croato, infatti, è arrivato a Formello con qualche problema fisico dopo aver saltato la preparazione estiva con l'Ajax. Ora ha chiarito come si sente in vista delle prossime partite. Di seguito le sue parole a riguardo: "Dopo la Coppa del Mondo ho avuto 3 settimane di vacanza. Ho saltato una parte della preseason anche per colpa del polpaccio. Ora mi sento bene e sono pronto".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03