Gudmundsson e le prime sensazioni alla Lazio: "Un bel collettivo, penso che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

“Ho visto parte della seconda partita. La squadra ha qualità, è un bel collettivo", sono le prime sensazioni du Gudmundsson arrivato alla Lazio nell'ultimo giorno di mercato. L'ex Viola, parlando del gruppo in conferenza stampa, ha proseguito aggiunendo: "Penso che la squadra abbia valore, lavori sodo come ho visto in questi giorni. Penso di poter aiutare con la mia creatività e con il mio feeling con la porta. Voglio aiutare il team con gol e assist per vincere più partite”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE