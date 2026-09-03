Lazio, Gudmundsson parla del trasferimento e svela un retroscena

Gudmundsson è arrivato alla Lazio nell'ultimo giorno di calciomercato estivo e in conferenza stampa, durante la sua presentazione, parlando dell'operazione ha spiegato qualche retroscena sul trasferimento: "Da parte mia c’era molto interese, ma a volte le cose devono concretizzarsi. Non so se sia la stessa idea del club, ma a me sembra che l’affondo decisivo sia arrivato solo nel finale. Ci è voluto il tempo che ci è voluto”.

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